نمو الاقتصاد التايلندي بأقل من التوقعات

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أظهرت بيانات المجلس الوطني للإحصاء والتنمية الاجتماعية في تايلاند الصادرة اليوم الاثنين نمو الاقتصاد التايلندي خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التوقعات.

وذكر المجلس أن الاقتصاد سجل نموا سنويا بمعدل 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5ر2% بعد نموه بمعدل 4ر1% خلال الربع الثالث من العام.

وعلى أساس ربع سنوي سجل اقتصاد تايلاند انكماشا بمعدل 6ر0% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر0% بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وبالنسبة للعام الماضي ككل سجل الاقتصاد التايلندي نموا بمعدل 9ر1% مقابل 5ر2% خلال 2022.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بما يتراوح بين 2ر2% و2ر3% من إجمالي الناتج المحلي.

كما تتوقع الحكومة معدل تضخم يتراوح بين 9ر0% و9ر1% وفائضا في الحساب الجاري بنسبة 4ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.