رئيس الوزراء: رؤساء شركات الطاقة العالمية حريصون على زيادة استثماراتهم في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءه مع مسئولي والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، أمس الثلاثاء، أكد حرصهم على زيادة الاستثمار في مصر ووجود خطط توسعية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن «رؤساء وممثلي الشركات أثنوا على التزام الحكومة المصرية بسداد الفاتورة الشهرية للشريك الأجنبي»، مؤكدًا أن «الأمر يشجعهم على رؤية الأفق بصورة إيجابية والإعداد لضخ الاستثمارات في مصر».

وأكد أن سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، وجدولة سداد المستحقات المتأخرة المتراكمة «أولوية قصوى للحكومة تعمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن شركة إيني الإيطالية لم تكن لتعيد حفارها الضخم إلى حقل ظهر، إلا بعد تأكدها من أن الدولة المصرية ملتزمة ومستقرة في أداء التزاماتها.

وأمس الثلاثاء، أكد مدبولي، لرؤساء شركات البترول العالمية استمرار التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات في توقيتاتها المحددة، مشيرا إلى أنه وجه وزير البترول بعرض تقرير شهريّ حول موقف سداد تلك المستحقات وفقا للخطط الموضوعة في هذا الشأن.

وقال إن «الالتزام بسداد هذه المستحقات أمر حتميّ، لضمان استمرار الاستثمار وبالتالي مواصلة عمليات الإنتاج في مصر»، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح الدولة المصرية للاعتماد على التقنيات المختلفة، التي من شأنها تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج.