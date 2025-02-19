مقترح فرنسي لنشر قوات اليونيفيل في مواقع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بلبنان

اقترحت وزارة الخارجية الفرنسية أن يتم نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في النقاط التي انسحبت منها إسرائيل جنوب لبنان.

وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، إلى أن إسرائيل تواصل الانسحاب من جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشارت إلى أن هذه خطوة "مهمة" نحو تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي.

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية متموضعة في 5 نقاط مختلفة في لبنان وعليها الانسحاب كاملا من البلاد.

وجاء في البيان أن "اليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، يمكنها الانتشار في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق الذي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية، وضمان سلامة السكان".

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 ينص على وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) من هذا الحظر.

والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي احتلها جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، لكنه لا يزال متمركزا في 5 نقاط رئيسية داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق.