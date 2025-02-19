الرئيس اللبناني لوفد من السفراء العرب: بيروت لن تكون منصة للهجوم على الدول

استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح اليوم الأربعاء، وفدًا من السفراء العرب، مؤكدًا أن «بيروت لن تكون منصة للهجوم على الدول».

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس»، أعرب عون، عن أمله بدعم الدول العربية كي يعود لبنان شرفة العرب، كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وأضاف: «أُجدِّد التأكيد على أنَّ لبنان لن يكون منصَّة للهجوم على الدول، ولا سيَّما الدول العربية الشقيقة».

ونوه أن «ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط، بل تطال الدول العربية كلَّها، ومن بينها لبنان».

وشدد على أنه «لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلَّا من خلال موقف عربي موحَّد».

وتواجه الإدارة اللبنانية الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأكد بيان سابق للحكومة اللبنانية، أنها تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام، وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.