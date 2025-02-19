التصريح بدفن مستشاري محافظ جنوب سيناء وتخصيص سيارات لنقل الجثامين

صرحت جهات التحقيق بمدينة نويبع بجنوب سيناء بدفن جثامين مستشاري محافظ جنوب سيناء والسائق، الذين لقوا مصرعهم اليوم بمدينة سانت كاترين، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالرمال وسيارة المحافظة التي كانت تقلهم.

كما تقرر تخصيص ثلاث سيارات إسعاف مجانًا لنقل الجثامين إلى مثواهم الأخير، وتلقت أجهزة الأمن بجنوب سيناء، صباح اليوم، بلاغًا بوفاة كل من، اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين ورئيس مدينة سانت كاترين الأسبق، والعميد عماد العناني، مستشار المحافظ للجودة والمتابعة، وإبراهيم علي محمد رضوان، سائق سيارة المحافظة.



وكان الضحايا في طريقهم من دير سانت كاترين إلى منطقة النبي صالح، حين اصطدمت السيارة الشيروكي التابعة لمجلس مدينة سانت كاترين، والتي كانوا يستقلونها، بسيارة نقل محملة بالحجارة.

وأدى عنف التصادم إلى احتراق مقدمة السيارة الشيروكي، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى سانت كاترين، بعد أن لفظ الضحايا أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث.

وقال شهود عيان إن التصادم وقع بمنطقة النبي صالح، حيث اصطدمت السيارة النقل القلاب بالسيارة الشيروكي.

وخيم الحزن على مدينة سانت كاترين، حيث نعى السكان مستشاري المحافظ، في حين أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.