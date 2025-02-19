الفاتيكان: البابا نام بشكل جيد وتناول الإفطار بعد تشخيص إصابته بالإلتهاب الرئوي في رئتيه

أفاد الفاتيكان، بأن البابا فرنسيس نام بشكل جيد وتناول الإفطار، اليوم الأربعاء، بعد إصابته بالتهاب رئوي في رئتيه؛ بسبب مضاعفات أخرى على حالة البابا "88 عاما"، والتي أثارت مخاوف بشأن قدرته على محاربة العدوى التي أصابته.

وفي تحديث مبكر للوضع صباح اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم الفاتيكان، إن البابا أمضى ليلته الخامسة بمستشفى "جيميلي" في روما، بسلام.

وقال: "لقد أمضى ليلة هادئة واستيقظ وتناول الإفطار".

وكان الفاتيكان، قد أكد أمس الثلاثاء، إصابة البابا بالالتهاب الرئوي، وقال إن عدوى الجهاز التنفسي التي أصيب بها فرنسيس تشمل أيضا ربو التهاب الشعب الهوائية، وهو ما يتطلب استخدام علاج مضاد حيوي بالكورتيزون.

وأفاد الفاتيكان، بأن الاختبارات المعملية والأشعة السينية على الصدر والحالة السريرية لقداسة البابا، لا تزال تقدم صورة معقدة.