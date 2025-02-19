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وافق مجلس الوزراء الكويتي يوم الثلاثاء، على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.



وخلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أصدر مدلس الوزراء موافقته على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من:

- عبدالوهاب عبد الرحمن المزيني، نائبا للرئيس.

- المستشار خالد عبد الرحمن البكر، من إدارة الفتوى والتشريع.

- جمال خليفة الريش، نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق.

- فواز سليمان المشعان، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.