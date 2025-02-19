حاتم باشات: انطلاق حزب الجبهة الوطنية خطوة مهمة في إثراء الحياة السياسية

هنأ اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأسبق وعضو حزب الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار بمناسبة اختياره رئيسًا لحزب الجبهة الوطنية، ونيله ثقة الأعضاء المؤسسين كما هنأ الدكتور السيد القصير على اختياره أمينا عاما.

وأكد باشات - في بيان اليوم- أن كليهما من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة، ولديهما خبرات واسعة في العمل العام، مما يؤهلهما لقيادة الحزب في مرحلة جديدة، تواكب التحديات وتلبي تطلعات أعضائه وكذلك آمال الشارع المصري.

وأضاف: سنعمل معًا على وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقيق أهداف الحزب بما يخدم تطلعات شعبنا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأوضح باشات، أن انطلاق حزب الجبهة الوطنية يمثل خطوة مهمة في إثراء الحياة السياسية، حيث جاء الحزب ليعبر عن تطلعات المواطنين، ويقدم حلولا عملية لمختلف القضايا الوطنية من خلال نخبة من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة، مما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الطموحة، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.