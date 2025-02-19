بدء حصاد محصول بنجر السكر بالغربية

تشهد محافظة الغربية بدء حصاد محصول بنجر السكر، في إطار توجيهات السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وتحت رعاية الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة، وبإشراف المهندس فخري منصور باز، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس حمادة عمار، مدير الإرشاد الزراعي والبيئة، حيث بدأ حصاد العروة الأولى لمحصول بنجر السكر وسط فرحة المزارعين بناحية ميت الليت، مركز المحلة الكبرى.

وقال أحد المزارعين إن محصول البنجر من المحاصيل المربحة، مشيرًا إلى أنه يتم زراعة المحصول من خلال 3 عروات.

من جانبه، قال الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه يتم تنظيم الندوات الإرشادية وأيام الحقل والمرور الميداني على الحقول المنزرعة بمحصول بنجر السكر في نطاق المحافظة، لنقل أهم التوصيات الفنية والممارسات الزراعية للمزارعين بشكل مستمر، إلى جانب متابعة المحصول منذ زراعته حتى الحصاد، بهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية وأعلى نسبة سكر.

وأشار المهندس حمادة عمار، مدير الإرشاد الزراعي والبيئة مسؤول المحاصيل السكرية، إلى أنه يتم الحصاد بعد نضج المحصول، بعد عمر لا يقل عن 180 إلى 230 يومًا، حسب الصنف المنزرع، والنوع، والتربة، وموعد الزراعة.

وعن أهم التوصيات الواجب اتباعها والمعاملات الواجب تنفيذها قبل وأثناء عملية الحصاد، أكد ضرورة تنظيف الجذور من العرش الأخضر تمامًا، وإزالة الطين العالق بالجذور حتى لا يزيد من نسبة الاستقطاع بالمصنع.

كما شدد على التنسيق مع المصنع الذي تم التعاقد معه قبل التقليع لنقل النباتات فور حصادها، مع عدم تأخير بقاء النباتات التي تم تقليعها في الحقل لأكثر من 72 ساعة، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل نسبة استخلاص السكر، ويصعّب تصنيع جذور البنجر بالمصنع، علاوة على أن التأخير يزيد من المواد غير السكرية في الجذور، مما يقلل من نسبة استخلاص السكر.