 كوريا الجنوبية تبدي استعدادها لقبول الجنود الكوريين الشماليين الأسرى في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 12:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تبدي استعدادها لقبول الجنود الكوريين الشماليين الأسرى في أوكرانيا

سول - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 12:35 م

صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الجنوبية سوف تقدم الحماية والدعم الضروريين إذا طلب الجنود الكوريون الشماليون الأسرى في أوكرانيا الانشقاق إلى الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية: "يُعترف بالجنود الكوريين الشماليين كمواطنين لنا بموجب الدستور، واحترام إرادتهم الحرة فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن يتماشى مع القانون الدولي والممارسات العرفية"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

وأضافت: "بالتالي، ستوفر الحكومة الحماية والدعم اللازمين إذا طلبوا الانشقاق إلى كوريا الجنوبية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية والقوانين ذات الصلة بقبول جميع الأفراد".

وأكدت الوزارة، أيضا أنه لا ينبغي إعادة الأفراد قسرا إلى مكان قد يواجهون فيه الاضطهاد.

وتابعت أن كوريا الجنوبية نقلت هذا الموقف إلى أوكرانيا وستواصل إجراء المشاورات اللازمة مع كييف.

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