هولندا توافق على إعادة قطع أثرية مسروقة إلى نيجيريا

وافقت هولندا، اليوم الأربعاء، على إعادة مجموعة من 119 قطعة أثرية إلى نيجيريا، وهي أحدث القطع التي يتم إرسالها إلى وطنها حيث تصارع المتاحف بشأن ممتلكاتها التي ترجع إلى العصر الاستعماري.

وقد تمت سرقة القطع الفنية المعروفة باسم "برونزيات بنين" ومعظمها موجودة في متحف في ليدن، في أواخر القرن التاسع عشر بواسطة جنود بريطانيين من منطقة، هي نيجيريا حاليا. وستتم إعادة هذه القطع بناء على طلب اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا.

وتشمل القطع الأثرية تماثيل لشخصيات بشرية وحيوانات ولوحات وأزياء ملكية وجرس.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات والمتاحف في أوروبا وأمريكا الشمالية بشكل متزايد إلى حل النزاعات بشأن ملكية القطع الأثرية التي تمت سرقتها خلال العصر الاستعماري.