منصة إكس تدرس بيع حصة من أسهمها

قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) المملوكة للملياردير إيلون ماسك تعتزم طرح حصة من أسهمها للبيع أمام المستثمرين على أساس تقييم الشركة بحوالي 44 مليار دولار، وهو نفس السعر الذي دفعه ماسك لشراء المنصة في 2022 عندما كان اسمها تويتر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جولة التمويل التي تعتزم إكس تنفيذها ستكون بمثابة تحول ملحوظ في أوضاع الشركة بعد أن تسبب استحواذ ماسك عليها وإدخال الكثير في التغييرات إلى خروج أعداد كبيرة من المستخدمين والمعلنين.

وفي ديسمبر، قبل محادثات الصفقة الحالية، خفضت شركة فيديليتي إنفستمنتس قيمة حصتها في تويتر بنحو 70% من سعر البيع عام 2022.

وقالت المصادر إن المحادثات بشأن جولة تمويل إكس الجديدة ما زالت مستمرة ويمكن أن تتغير تفاصيلها. كما يمكن أن تتراجع الشركة عن هذه الخطوة. وستكون هذه الجولة الأولى بالنسبة للشركة منذ استحواذ ماسك عليها وشطبها من البورصة.

شهد ماسك، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفاعًا في قيمة شركاته في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بأكثر من 40% منذ انتخاب ترامب، كما بلغت قيمة شركة سبيس إكس لخدمات وتكنولوجيا الفضاء والاتصالات 350 مليار دولار في ديسمبر لتصبح أكبر شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم.

وجمع ماسك تمويلات بمليارات الدولارات من سوق التمويل الخاص مؤخرا، عبر مجموعة من الصفقات. وتسعى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس أيه.آي التابعة له لجمعة تمويلات جديدة، مع ارتفاع قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة. وتبحث شركة الذكاء الاصطناعي عن مستثمرين محتملين لجولة تمويلية جديدة يمكن أن تقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، على الرغم من أن الشروط لم يتم تحديدها بعد وقد تتغير، حسبما قال أشخاص لوكالة بلومبرج. وتمتلك شركة X حصة قيمتها نحو 6 مليارات دولار في شركة إكس.أيه.آي.