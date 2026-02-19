قصور الثقافة بالغربية تطلق باقة من المحاضرات والندوات احتفالا بشهر رمضان

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية عقد باقة منوعة من المحاضرات والندوات، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان؛ وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بحلول شهر رمضان المعظم.

واستضافت المكتبة العامة في المحلة فعاليات الندوة التثقيفية، التي عقدها قصر ثقافة المحلة، بعنوان "صوموا تصحوا"، تحدث خلالها الدكتور الحسن حشاد، استشاري التربية وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، لافتا إلى أن شهر الصوم له العديد من الفوائد على مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، موضحا أنه يهذب السلوك، ويعزز الشعور بالآخر، ويدعو لمزيد من التكافل المجتمعي والمواطنة.

عن استقبال الشهر المعظم، أوضح الدكتور علي ماهر، الخطيب والإمام بأوقاف الغربية، خلال حديثه بندوة أقيمت بمكتبة دار الكتب بطنطا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن نستقبل رمضان بقلوب سليمة، بعيدة عن كل أشكال الغل والتطرف والحسد والبغضاء.

كما أكد ضرورة الحرص على عمل الأعمال الصالحة والإكثار منها خلال الشهر، ومن بينها الصدقات، والتسامح، ومجاهدة النفس على الطاعات، والتمسك بمحاسن الأخلاق، وإطعام الطعام، والصلاة.

وقد تضمنت الفعاليات الرمضانية لثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، عددا من ورش الحكي للأطفال، والتي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وذلك في بيت ثقافة السنطة، وقصر ثقافة الطفل، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي، ومكتبة ميت عساس، والتي شهدت الحديث عن فضائل الشهر المعظم.

وعقد نادي أدب قصر ثقافة طنطا، برئاسة الشاعر البيومي عوض، أمسية أدبية شهدت باقة منوعة من القصائد والأبيات الشعرية، احتفالا بحلول شهر رمضان الكريم.