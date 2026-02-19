مسؤول إسرائيلي: الرئيس هرتسوج سيزور إثيوبيا الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج القيام بزيارة تستغرق يوما واحدا إلى إثيوبيا الأسبوع المقبل.

صرح بذلك مسؤول إسرائيلي ، لم يتم الكشف عن هويته ،لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وسيلتقي هرتسوغ بالقيادة الإثيوبية، في إطار جهود إسرائيل لتعزيز علاقاتها في أفريقيا، بحسب المسؤول.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد زار في السادس من الشهر الماضي إلى إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بارز منذ أن اعترفت دولته رسميًا بالإقليم الصومالي المنفصل كدولة ذات سيادة.

سرعان ما قوبل إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر الماضي الاعتراف بأرض الصومالبإدانة من العديد من الدول.

وأعربت أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، عن رفض الخطوة الإسرائيلية.