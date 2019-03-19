إرنا: إيران لم تشارك في عملية مشتركة مع تركيا ضد المسلحين الأكراد

نفت وكالة أنباء الجهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مشاركة إيران في عملية عسكرية مشتركة مع تركيا ضد المسلحين الأكراد.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن انطلاق العملية أمس، وأكد أنها تستهدف مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" على الحدود بين الجانبين.

ونقلت الوكالة الإيرانية الليلة الماضية عن مسؤول عسكري، لم تذكر اسمه، أن القوات الإيرانية لم تقم بأي دور في العملية، وأن قوات من الجيش التركي فقط قامت بعملية عسكرية ضد مسلحي التنظيم على حدودها الشرقية.

من ناحية أخرى أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء العملية "بالتعاون مع إيران" ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني على حدود البلدين. وقال أمس :"تعلمون أن تنظيم /بيجاك/ هو الوجه الإيراني لتنظيم /بي كا كا/، وهو موجود منذ فترة طويلة على الحدود التركية-الإيرانية، وبقدر انزعاجنا من /بي كا كا/ فالإيرانيون منزعجون من /بيجاك/".

وتابع "بالطبع تحدثنا بشأن شن عملية مشتركة ضد هؤلاء، وحمدًا لله نفذت هذه العملية (أمس) الاثنين، وسنواصل مثل هذه العمليات مستقبلًا، فعزمنا في هذا الأمر سيؤثر على أشياء كثيرة بشكل مختلف".