الصحة الإيطالية: ارتفاع وفيات كورونا قد يرجع لوجود نسبة كبيرة من المسنين



قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري إن معدل الوفيات المرتفع من فيروس كورونا في إيطاليا قد يكون سببه وجود نسبة كبيرة من كبار السن في البلاد.



وقال سيليري -في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نقلتها اليوم الخميس- ردًا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7 ٪ من إجمالي عدد الإصابات: إنه "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط ​​عمر السكان الإيطاليين، 42% من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".

وتابع بالقول: "كبار السن فوق 80 سنة يشكلون 7٪ من مجموع السكان، أي أن الوضع يرتبط بحقيقة أن الناس يعيشون في إيطاليا فترة أطول".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية الإيطالي يهدف إلى رعاية المسنين، وبالتالي يوفر متوسط ​​عمر أطول.

وأضاف سيليري: "لكن من الواضح أنه مع التقدم في السن، الحالة الصحية للإنسان تضعف وتصبح مضاعفات فيروس كورونا قاتلة".

جدير بالذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.