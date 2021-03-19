مسئولة دولية تؤكد مساندة الأمم المتحدة للتحول الديمقراطي بالسودان

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أكدت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانيم، مساندة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للتحول الديمقراطي بالسودان، مثمنة الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتلبية طموحات وتطلعات السودانيين.

وشددت كانيم، في تصريح عقب لقائها رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على التزام الأمم المتحدة وتصميمها على دعم جهود الحكومة في تدعيم الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وإعلاء قيم حقوق الانسان، ووضع البلاد في مسار التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعربت عن شكرها لحكومة وشعب السودان لكرمهم وترحيبهم باللاجئين من الدول المجاورة ولجهودهم الكبيرة وجهود العاملين بالحقل الإنساني لمساعدة الآخرين لتحسين واقع حياتهم، مُعبرة عن تطلعها لأن تكون تجربة السودان مُلهمة لأفريقيا والعالم في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.