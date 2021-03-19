السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة 15 قطعة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الخميس، صياد، يدعى "ر.ع.ع"، 21 عامًا، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة 15 قطعة لمخدر الحشيش، وذلك في القضية رقم 9310 لسنة 2020 جنايات الجمرك.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد القبض على المقضي بحقه، لدى محاولته الفرار، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه أثناء المرور الأمني في نطاق شوارع دائرة القسم، تم رصد المتهم، فحاول الفرار، وأثناء ذلك سقط منه 15 قطعة لمخدر الحشيش، وبملاحقته تم ضبطه وعثر معه على مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم في محضر الضبط الأولي، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، فتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية: فايز القطعاني، ومصطفى أبو يسر.