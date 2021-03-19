التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تسوق لمنتجات السيدات في الأسواق الدولية والمحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن منصة «أيادي مصر» تعتبر أول منصة قومية إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية للسيدات المصريات، موضحًا أن هذه المنصة ليست للترويج فقط، وإنما لعمليات البيع والشحن والتوصيل والدفع الإلكتروني أيضًا.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الخميس، أن منصة «أيادي مصر» تسوق لمنتجات السيدات المصريات في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء، ما يساهم في زيادة القدرات التنافسية للمحافظات المصرية، من خلال الترويج للسلع في كل منها.

وأكد أهمية منصة «أيادي مصر» بالنسبة للسيدات المنتجات للحرف التراثية في القرى والنجوع والكفور والتوابع، إذ ستوفر كل الخدمات التجارية الداعمة لنجاح هذه المنظومة، من خدمات لوجستية وتخزين، وعمليات القروض والتمويل، والتسهيلات الائتمانية، وبوابات للدفع.

وأوضح أنه يتم تدريب وتأهيل السيدات على وضع المنتجات والصور بشكل معين على البوابات الإلكترونية، لتسهيل عملية التسويق للمنتجات بالنسبة إليهم، ما يمكن من تحقيق منظومة الشمول المالي في كل القطاعات العاملة بهذه المنظومة.