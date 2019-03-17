الطيران الكويتي يعلن استئناف الرحلات مع مصر بدءا من 29 مارس

أعلن الطيران المدني الكويتي، استئناف الرحلات الجوية مع مصر مع تطبيق نظام «muna» لشهادات فحص الـpcr للركاب القادمين من مصر لمطار الكويت الدولي، اعتبارًا من 29 مارس الجاري.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية للطيران المدني، الخميس، فإنه لن يتم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت من مصر إلا بعد التأكد من حصوله على شهادة pcr سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شرط أن تكون سارية المفعول من 72 ساعة من تاريخ المسحة.



وأكدت أنه يجب أن تكون شهادة الـpcr صادرة من أحد المختبرات المعتمدة في برنامج «muna»، على ألا تظهر على القادم أية أعراض، مثل: «الرشح، العطاس، ارتفاع درجة الحرارة، والكحة.. وغيرها».







الطيران المدني : تطبيق نظام MUNA لشهادات فحص ال PCR للركاب القادمين من جمهورية مصر العربية لمطار الكويت الدولي اعتبارا من 2021/3/29 . pic.twitter.com/72DPglFLOA — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 18, 2021