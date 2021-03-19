 الزراعة: جهود الدولة في القطاع واضحة ونحتاج لمزيد من التطوير - بوابة الشروق
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الزراعة: جهود الدولة في القطاع واضحة ونحتاج لمزيد من التطوير

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 مارس 2021 - 6:29 ص

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة باعتباره يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، من خلال الصادرات السلعية.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الدولة دعمت الفلاح المصري خلال الثلاث السنوات الأخيرة بحوالي 7 مليارات جنيه في مجال الأسمدة، إضافة إلى العديد من البنود الأخرى.

وأكد متحدث الزراعة أن حجم الجهود التي توليها الدولة في القطاع واضحة للغاية بالنسبة للفلاحين والمزارعين كافة، مضيفًا: «مازلنا نحتاج إلى مزيد من التطوير».

ولفت إلى أن مشروع تطوير القرى سيحدث نقلة نوعية في الحياة بالريف المصري، خصوصًا الفلاحين باعتبارهم المستفيد الأول منه، إذ يسهم في تطوير المنظومة اللوجستية بالكامل، وبالتالي المساعدة في توفير الخدمات كافة، وكذا زيادة الدخل لصغار المزارعين الموجودين في قرى ونجوع مصر.

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