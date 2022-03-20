ميلان يفوز على كالياري ويستمر في صدارة الدوري الإيطالي

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فاز فريق ميلان على مضيفه كالياري 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1/1، ونابولي على أودينيزي 2 / 1.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه إسماعيل بن ناصر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي، وتوقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق نابولي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه أودينيزي إلى فوز 2 / 1 .

وتقدم أودينيزي بهدف سجله جيرارد دولوفيو في الدقيقة 22 قبل أن يسجل نابولي هدفين عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 52 و63.

وشهدت المباراة طرد بابلو ماري لاعب أودينيزي في الدقيقة 82.

ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل إنتر ميلان مع ضيفه فيورنتينا 1/1.

وكان فيورنتينا هو البادئ بالتسجيل عن طريق لوكاس توريرا في الدقيقة 50 إلا أن إنتر ميلان عادل النتيجة بعدها بخمس دقائق عن طريق دينزل دومفريس.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.