أوكرانيا: مقتل 14 ألفا و400 جندي روسي منذ بدء الحرب

أفادت أوكرانيا، اليوم السبت، بـ"ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفًا و400 قتيل" خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر فبراير الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول ما أسمتها "خسائر" القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى 19 مارس الجاري.

وقال البيان إنّ الجيش الأوكراني تمكن من قتل 14 ألفا و400 جندي روسي، وإسقاط 95 طائرة، و115 مروحية، فضلا عن تدمير 466 دبابة، و1470 مدرعة.

كما دمر الجيش الأوكراني 44 منظومة دفاع جوي، و72 راجمة صواريخ، و914 مركبة، و60 عربة وقود، و17 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة.

وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر أي تعقيب عن الجانب الروسي حول هذه الإحصائية الأوكرانية، علمًا بأن موسكو تتجنب الحديث كثيرًا عن خسائرها في الحرب، وتصدر بياناتها حجم ما تسميها "الخسائر" التي تُنزلها بالقوات الأوكرانية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.