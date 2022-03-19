محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية لإزالة التعديات

شدد اللواء إبراهيم أحمدأبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدٍ بنطاق المحافظة والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لمنع ظهور أية حالات جديدة للوصول إلى نسبة متغيرات "صفر %" بأرجاء المحافظة.



جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعه برؤساء الوحدات المحلية واللجنة العليا للإعلانات، حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد تامر سعد وكيل مرور المنوفية، وأعضاء لجنة الإعلانات ، ورؤساء الوحدات المحلية للمركز والمدن.



وتناول الاجتماع، استعراض جدول أعمال اللجنة العليا للإعلانات وتم التصديق على محضر الجلسة السابق، ومناقشة البنود المتعلقة فضلا عن عرض بيان بعدد الطلبات والإعلانات للشركات والأفراد والسيارات والمبالغ المحصلة خلال الفترة من 1/7 2021حتي 18/3/ 2022 بجميع المراكز والأحياء وذلك لتعظيم موارد المحافظة وإقامة مشروعات تنموية وخدمية.



وشدد محافظ المنوفية، على نزول لجان تفتيشية للمرور على جميع الإعلانات للتأكد من ترخيصها والإزالة الفورية للغير مرخص والمنتهى ترخيصها بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والكهرباء، وموجها المستشار القانوني بتشكيل لجنة لتعديل لائحة الإعلانات بما تتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020.



وأشار المحافظ، إلى ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الفنية للإعلانات على أن تكون بأنماط موحدة ومنظمة وينطبق عليها المعايير لتتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.



وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفي التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مؤكدا أن هناك ضوابط وتسهيلات خلال الفترة القادمة سيتم وضعها لتسهيل إنهاء إجراءات التصالح بإجمالى عدد 205ألف و626 طلب بجملة متحصلات ما يزيد 972 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بملف التقنين أكد محافظ المنوفية، أن منظومة التقنين تسير بخطى جيدة وبلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتقنين 5893 طلبا وتم الانتهاء من 1801 عقدا بإجمالي ما يزيد عن 329 مليون جنيه.



ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إيجاد حلول إبتكارية لتعظيم الموارد من الإمكانيات المتاحة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح المحلات الغير مؤجرة بنطاق الوحدات المحلية وكذا الإستغلال الأمثل للحدائق وفتحها للمواطنين بأسعار رمزية كونها متنفس حضاري للمواطنين، وموجها المستشار القانوني بإعداد لائحة تنظمية لتشغيل الحدائق المنفذة بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية برفع مستوى النظافة والتنسيق الكامل مع وحدة التدخل السريع لنقل جميع كافة بؤر تجمعات القمامة وتكثيف الحملات الدورية للمنظومة خاصة فى القرى حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ، فضلاً عن المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها والعمل علي الإنتهاء منها قبل منتصف مايو القادم 2022 وعرض أى معوقات عليه للعمل على سرعة حلها.