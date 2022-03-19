مدحت العدل بعد فوزه برئاسة «المؤلفين والملحنين»: سنجرى تحديثا شاملا للجمعية

أعرب الدكتور والسيناريست مدحت العدل، عن سعادته بتجديد أعضاء جمعية «المؤلفين والملحنين والناشرين» الثقة فيه، وانتخابه رئيسًا للجمعية مرة ثانية، لمدة أربعة سنوات جديدة اعتبارًا من 2022 وحتى 2026.

ووجه مدحت العدل، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلاً: «أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من شعراء وملحنين وناشرين على ثقتهم الغالية التي وضعوها فى شخصي، كما أشكر كل من نافسني على مقعد الرئيس، الموسيقار منير الوسيمي، والموسيقار هاني مهنى والملحن صالح أبو الدهب؛ لحرصهم على خروج الانتخابات بهذا الشكل الحضاري الذي انتهت عليه».

ووعد مدحت العدل، أعضاء الجمعية العمومية بالعمل على حل جميع مشاكلهم، قائلًا: «أوعد أعضاء الجمعية العمومية بأننا سنكون على مستوى طموحاتهم وأحلامهم، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء تحديث كامل وشامل للجمعية، والبحث عن حقوق الأعضاء».

يذكر أن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين الجديد، يتكوّن من مدحت العدل رئيسًا، و10 أعضاء، وهم: الشعراء فوزي إبراهيم، ومحمود عبد العزيز، وعمر الجبيلي، ومحي حوار ومصطفى مرسي، والملحنين حسن دنيا، وحسن إش إش، وشريف حمدان، ومصطفى عوض وماجد عرابي.