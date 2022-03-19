الأردني أبو السعود يتوج ببرونزية حصان الحلق بكأس العالم للجمباز بمصر

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توج الأردني أحمد أبو السعود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات جهاز حصان الحلق خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2022 والتي تستضيفها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

وحصد "أبو السعود" البرونزية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.533 وهو نفس رصيد بطل أرمينيا "هاريتون ماردنيان"، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لبطل أيرلندا "ريس مالينا جان".

وانطلقت اليوم السبت منافسات بطولة كاس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2022، هي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 281 مشارك يمثلون 34 دولة هي: مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.