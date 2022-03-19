مستشار الرئيس الأوكراني: لم نلحظ أية تحولات كبيرة بمناطق المواجهة خلال آخر 24 ساعة

قال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، اليوم السبت، إنّ السلطات الأوكرانية لم تلحظ أية تحولات كبيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق المواجهة، حيث تقاتل القوات الأوكرانية القوات الروسية.

وأضاف في كلمة مصورة عبر الإنترنت إن القتال مستمر، ووصف مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي ومدينتي ميكولايف وخيرسون الجنوبيتين وبلدة إيزيوم في الشرق كنقاط ساخنة تهاجمها القوات الروسية، بحسب وكالة "رويترز".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.