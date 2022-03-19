رئيس بيلاروسيا: على أوكرانيا توقيع إجراء استسلام حال عدم توصلها لاتفاق مع روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنّه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أنه على كييف توقيع إجراء استستلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو.

وصرّح لوكاشينك في مقابلة مع قناة "تي بي اس" التلفزيونية اليابانية": أنا مقتنع بأن هذا الصراع - العملية الروسية - سينتهي بالسلام في المستقبل القريب".

وأضاف: "سأخبرك وللمرة الأولى، بأهم شيء: روسيا تقترح على أوكرانيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأنا أعلم تماما هذا، صيغة مقبولة تماما من الاتفاقية. واليوم لا يزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ويوقع بوتين وزيلينسكي هذا الاتفاق"، مردفا: "إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام في وقت قصير".

كما أكد الرئيس البيلاروسي اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أن لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها.

وتابع: "لا أحد يطلب منا المشاركة مباشرة في عمليات القوات الروسية. لقد تحدثت عن هذا مؤخرا، لن نتمكن من إضافة أي شيء إلى عملية روسيا هذه، لا شيء. لديهم ما يكفي من القوة البشرية، ولديهم ما يكفي من المعدات".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.