 بوتين: الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا تهديد لأمن روسيا - بوابة الشروق
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بوتين: الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا تهديد لأمن روسيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 3:07 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 3:07 م

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتل، على مسار المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف الكرملين، في بيان، بوتين أبلغ بيتل أن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا تهديد لأمن روسيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.


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