مصرع صاحب عربة مأكولات في حادث تصادم بالشرقية

لفظ الشاب أحمد رجب، الشهير بـ نانو، صاحب عربة مأكولات شهيرة باسم نانو برجر في منطقة الغشام بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، مصرعه اليوم الأحد؛ إثر تعرضه لحادث مروع بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أعلى كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق.

الحادث اسفر كذلك عن إصابة 3 أشخاص آخرين، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الشاب امتوفى وتم التحفظ على السيارة الملاكي والجرار الزراعي وقائد الجرار تحت تصرف النيابة العامة في قسم شرطة أول الزقازيق، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أعلى كوبري الصاغة في اتجاه منطقة الزراعة بمدينة الزقازيق.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب أحمد رجب السيد، 30 سنة، وشهرته أحمد نانو، صاحب عربة مأكولات معروفة باسم نانو برجر في منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح جراء الحادث.

تم نقل المصابين الى مستشفى الزقازيق الجامعي وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 3053 جنح أول الزقازيق لسنة 2023، وتم التحفظ على السيارة الملاكي والجرار الزراعي وقائد الجرار تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث الجنائية.