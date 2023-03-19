 الكرملين: بوتين زار مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف وتفقد ماريوبول - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين زار مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف وتفقد ماريوبول

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 8:07 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 8:07 ص

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في مقاطعة روستوف جنوبي روسيا.
وأشار الكرملين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأحد/، إلى أن بوتين استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وعدد من القادة العسكريين.
وأضاف أن الرئيس الروسي قام أيضا بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف خلالها في حي "نيفسكي" وتحدث مع سكان المدينة.


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