فولفسبورج يفقد الأمل في بقاء مرموش

تتلاشى آمال فولفسبورج الألماني في الاحتفاظ بنجمه عمر مرموش بمرور الوقت والاقتراب من فترة الانتقالات الصيفية، حيث بات رحيل المصري مجانًا وشيكًا للغاية.

ينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج بحلول 30 يونيو، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حول عقد جديد وبات قريبا للغاية من الرحيل مجانًا والانتقال لصفوف آينتراخت فرانكفورت، حسبما أفادت تقارير صحفية ألمانية عدة.

وقاد مرموش فولفسبورج لتحقيق الفوز على شتوتجارت بهدف دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ونقل موقع ""ZEIT الألماني، تصريحات مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورج، عن مسألة بقاء مرموش من عدمه:" على حد علمي لم يتم تقرير أي شئ بعد، العرض المقدم من جانب فولفسبورج لم يتم رفضه بعد".

أضاف شيفر:" لا أتطلع للصيف حتى الآن، بغض النظر عن الوضع التعاقدي، لدينا أهدافًا مشتركة بحلول الصيف".

في ذات السياق علق نيكو كوفاتش على مسألة رحيل مرموش، قائلًا:" شعوري الشخصي.. ولكن لا يجب دائمًا الاعتماد على المشاعر، يبدو أن مرموش سيرحل على الأرجح، هذا هو شعوري، لكنني أتمنى أن أكون مخطئًا، خاصة في هذه الحالة، لأنه لاعب رائع للغاية".

ونجح مرموش في تسجيل هدفه الخامس مع فولفسبورج بالموسم الحالي بتسجيله أمام شتوتجارت، وفي هذا الصدد قال كوفاتش:" إذا أدرك مرموش أن عليه أن يهاجم بعمق بسرعته وتسديداته، فبإمكانه أن يصبح لاعبًا جيدًا حقًا، أمام إذا كان يعتقد أنه يلعب دور ميسي في المباراة فإن الأمر يصبح مشكلة".