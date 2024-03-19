جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تشكيل لواء على الحدود السورية اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لواء جديد من جنوده على الحدود السورية اللبنانية، ومن المقرر أن يبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء: "كجزء من ملاءمة الاستجابة العملياتية على الحدود الشمالية، وبناء على تقييم الوضع، تم تشكيل لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية، هو لواء ههاريم".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن اللواء الجديد "سيعمل تحت قيادة اللواء 210، وسيدافع في منطقة جبل الشيخ وجبل الروس (مزارع شبعا)، وتم تعيين الكولونيل (رتبة عسكرية) ليرون أبلمان قائدا للواء".

وأكد أن اللواء "سيبدأ نشاطه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيكون متخصصا في خوض القتال وسط التضاريس المركبة والقتال الجبلي في منطقة الجبال، وتحديدا في جبل الشيخ وجبل الروس".

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسئولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.