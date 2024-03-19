محافظ الفيوم يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وتداعيات الطقس غير المستقر التي شهدتها المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع مع مجالس المدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، مشددًا على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة تداعيات الطقس السيء.

وأضاف "التوني"، أن محافظ الفيوم وجه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر.

ولفت المتحدث باسم المحافظة، إلى أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.