محافظ الفيوم يفتتح مسجد نداء الإسلام بمدينة الفيوم الجديدة ويؤدي صلاتي العشاء والتراويح

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مسجد "نداء الإسلام" بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية وأئمة ودعاة الأوقاف والأزهر الشريف.

وعقب الافتتاح، أدى محافظ الفيوم، ومرافقوه، صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، وقال "الأنصاري" إن افتتاح المساجد ودور العبادة الجديدة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتنميته دينيًا وفكريًا وثقافيًا، فهي منارات للعلم، فضلًا عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، مؤكدًا أهمية نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف الذي يدعو إلى التحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق، ونبذ العنف والأفكار المتطرفة والهدامة.

وأضاف المحافظ، أن مدينة الفيوم الجديدة تشهد نموًا متسارعًا في مختلف الخدمات، حيث تم ترفيق المدينة، وتزويدها بفروع للبنوك ومناطق تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن، فضلًا عن المدارس الرسمية واللغات، ودور العبادة، بهدف التيسير على قاطنيها والمترددين عليها، مؤكدًا أن خطة الدولة لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة هدفها تخفيف العبء على المرافق العامة بالمدن القديمة، وتقليل الكثافات المرورية، وتيسير حركة المشاة والسيارات.

فيما أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن افتتاح مسجد نداء الإسلام، يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح مساجد جديدة، وتجديد وتجهيز وفرش بيوت الله بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن المساحة الكلية لمسجد نداء الإسلام 2000 متر مربع، منها مبنى على مساحة 550 مترًا، وباقي المساحة عبارة عن حديقة، وذلك بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه جهود ذاتية.

وأضاف أن شهر رمضان ليس شهر كسل وخمول، وإنما شهر عمل واجتهاد، وبطولات تؤكد قوة وتلاحم أبناء هذا الوطن، موضحًا أنه في شهر رمضان سُطرت العديد من البطولات والانتصارات مثل غزوة بدر، وعين جالوت، وموقعة القادسية، وموقعة حطين، ومعركة الزلاقة، وفتح بلاد الأندلس، إضافة إلى انتصار العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن جميع هذه الانتصارات تؤكد ضرورة التلاحم والتآخي وتوحيد الجهود بين جميع أبناء الوطن، للوصول إلى النتائج المرجوة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ويديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار.