ارتفاع غير متوقع لثقة شركات بناء المساكن في أمريكا

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تحسن ثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة ،خلال الشهر الحالي على خلاف التوقعات.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 51 نقطة مقابل 48 نقطة خلال فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي عند مستواه في الشهر الماضي.

أدى الارتفاع غير المتوقع إلى تجاوز المؤشر لمستوى 50 نقطة لأول مرة منذ يوليو الماضي، عندما سجل 56 نقطة.

وقال كارل هاريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لبناة المساكن إنه "طلب المشترين مازال مزدهرا، ونحن نتوقع دخول المزيد من المستهلكين إلى السوق إذا استمر تراجع فائدة التمويل العقاري في وقت لاحق من العام الحالي".

وأضاف "على الرغم من وجود طلب قوي مكبوت، مازالت شركات البناء تواجه العديد من التحديات على جانب العرض بما في ذلك نقص أراضي البناء والعمالة المدربة والأكواد الجديدة المتشددة التي تواصل رفع تكلفة بناء المساكن".

وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لثقة الشركات في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي لرصد المبيعات الحالية إلى 56 نقطة خلال مارس الحالي مقابل 52 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفعت توقعات المبيعات من 60 نقطة إلىة 62 نقطة خلال الفترة نفسها وارتفع مؤشر قياس حركة المشترين المحتملين إلى 34 نقطة مقابل 32 نقطة خلال الفترة نفسها.