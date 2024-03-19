 تايوان: الاضطرابات في هايتي لن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه - بوابة الشروق
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تايوان: الاضطرابات في هايتي لن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 12:39 م

قالت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد بقوة أن استمرار الاضطرابات الحكومية في هايتي لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع بورت او برنس.

ونقلت وكالة الأنباء التايوانية "سي ان ايه" عن تشينج لي شينج المسؤئةل عن شئون أمريكا اللاتينية والكاريبي بوزارة الخارجية، القول إن الوزارة " تتابع عن كثب "التطورات، وذلك بعد استقالة رئيس وزراء هايتي آرييل هنري الأسبوع الماضي في أعقاب أعمال عنف العصابات، حيث من المقرر أن يحل محله مجلس انتقالي.

وأضاف تشينح أنه في ظل العلاقات الودية بين سفارة تايوان والجماعات المختلفة من الطيف السياسي في هايتي، لا تعتقد وزارة الخارجية أن الحكومة المقبلة سوف تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويشار إلى أن العنف السياسي تصاعد في هايتي، إحدى الدول التي تبقي على علاقات دبلوماسية مع تايبيه، أثناء زيارة هنري لكينيا.


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