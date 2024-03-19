الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية في البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إنهم استهدفوا سفينة "مادو" الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية ومنطقة إيلات في إسرائيل بعدد من الصواريخ المجنحة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات تتبع الشحن البحري أن "مادو" هي ناقلة لغاز البترول المسال ترفع علم جزر مارشال متجهة إلى سنغافورة من السعودية، لكن الحوثيين وصفوها بأنها أمريكية.

وينفذ الحوثيون هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على سفن تجارية دولية في منطقة البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدت الهجمات إلى تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين ردا على ذلك.