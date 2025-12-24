حفتر ينعى رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الدبيبة إثر تحطم طائرته بتركيا

نعى القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الدبيبة الفريق ركن محمد الحداد ومرافقيه.



وأعرب حفتر في بيان نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على "فيسبوك" عن عميق الحزن إثر وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه في حادث تحطم طائرته في تركيا.

وقدم حفتر "التعزية إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى قبيلته، وإلى مدينته ومن قبلهم الشعب الليبي كافة".

كما عزى حفتر كافة ضباط ومنتسبي القوات المسلحة "في فقدان أحد رجالاتها الذين أدوا واجبهم العسكري بكل تفان ومسؤولية وتحملوا الأمانة في مراحل دقيقة من تاريخ الوطن وأعلوا مواقفهم المنحازة للقيم الوطنية على أي مصلحة أخرى".

وتقدم كذلك بالتعازي إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في فقدانها عضو اللجنة آمر القوات البرية برئاسة الأركان العامة في طرابلس الفريق الفيتوري غريبيل، "الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الحادث الجلل"، معربا عن خالص التعازي "لأسرته الكريمة وكل ذويه ومحبيه".



وتوفي الحداد ومرافقوه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الأستاذ محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب إثر تحطم طائرتهم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية.