بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث الوضع في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الوضع في قطاع غزة.



وقال ميلر اليوم الثلاثاء، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، أن "الوزير سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان عدم قدرة "حماس" على الحكم أو تكرار ما حدث".

وسيناقش بلينكن أيضا "المسار السياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وهيكل للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".

وكشف ميلر أنه "سيناقش القضية المتمثلة في إنهاء هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن التجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".

وستكون هذه هي الرحلة السادسة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر.