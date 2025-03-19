قالت النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن عودة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشن غارات جوية على المدنيين العُزل في قطاع غزة، يؤكد أن حكومة نتنياهو والكيان الصهيوني برمته لا يرغب في استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعى لعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية منه، رغبة في استكمال الانتهاكات واستمرار الحرب وإشعال المنطقة والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد سوس في بيان له اليوم، أن إسرائيل اعتادت انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، والاعتداء على القوانين الإنسانية الدولية، غير مبالية بأية مواقف دولية، إذ أنها لم تجد موقفًا رادعا واحدًا من المجتمع الدولي والجهات والأطراف الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، وغياب وضع حد للسياسات غير المسؤولة التي ينتج عنها استمرار قتل وترويع المدنيين والأطفال والنساء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة كشف عن نوايا الاحتلال الخبيثة ورغبته في عدم استمرار مفاوضات السلام، فالجميع يعلم أن بقاء دولة إسرائيل مرهون بإشعال الحروب والأزمات واستمرار الفوضى وانتشار القتل وسفك الدماء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعدي على حقوق الشعوب، الأمر الذي يجب وضع حد له وإنهائه بدلاً من أن يأكل الأخضر واليابس ويتجاوز الأمن القومي الإقليمي والدولي.

وشدد النائب سامي سوس، على أن الأمن والاستقرار بات مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتخلص من تجاوزاته التي امتدت من غزة إلى لبنان وسوريا وغيرها، وكذلك العمل على ضرورة ضمان تحقيق السلام الشامل والعادل بإنهاء الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض أي محاولات لتصفية الق