ترامب يوافق على تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع سي بي 2 التابع لـ فينتشر جلوبال

تتأهب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، لمنح شركة "فينتشر جلوبال" للغاز الطبيعي المسال، موافقتها المشروطة على تصدير الغاز الطبيعي من منشأة مخطط لها في لويزيانا، بعد أن كانت قد توقفت عن العمل في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن من المقرر أن تمنح وزارة الطاقة اليوم الأربعاء، موافقتها على تصدير الغاز على نطاق واسع من مشروع "سي بي 2" الخاص بالشركة، بحسب مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم الإعلان عن الخطة.

ومن شأن المنشأة المقررة في منطقة "كاميرون باريش" بولاية لويزيانا، إتاحة تصدير ما يصل إلى 96ر3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال، بمجرد الانتهاء من إقامتها.

ومن المنتظر أن ينتج المشروع الضخم 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وتقدر تكلفة الإنشاء بنحو 28 مليار دولار.