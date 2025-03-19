أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب الشباب للمباراة الودية أمام قطر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة الودية أمام قطر، مساء اليوم الأربعاء.

سيبدأ منتخب الشباب اللقاء الذي سيقام في الدوحة بتشكيل يضم..

عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدني، عبد الله بوستنجي، أحمد كاباكا، أحمد وحيد، أحمد أبو الفتح، محمد عبد الله، عمر خضر، وكريم سعيد.

ويشارك منتخب مصر في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا في إطار استعداد الفراعنة لكأس أمم أفريقيا للشباب التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبل.

ويتأهل من أمم أفريقيا للشباب أول أربعة منتخبات للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في تشيلي بمشاركة 24 منتخبا خلالالفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

وسيلعب منتخب مصر في الدورة الودية ضد كرواتيا والإمارات في يومي 22 و26 مارس الجاري.