الحوثيون في اليمن يعلنون تشييع جثامين 6 من مقاتليهم

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء الثلاثاء، تشييع جثامين ستة من مقاتليهم قتلوا خلال "معركة الفتح المبين والجهاد المقدس"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء، بنسختها الحوثية، أنه تمت إقامة مراسم تشييع رسمية في صنعاء شارك فيها مسؤولون في الجماعة، وشخصيات اجتماعية.

ولم تذكر الوكالة الحوثية، زمناً محدداً أو مكان مقتل هؤلاء.

يأتي ذلك تزامنا مع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة والحوثيين، عقب إعلان الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات التي أعلنوا عنها وهي البحران الأحمر والعربي وباب المندب.

ومنذ السبت الماضي، واصلت القوات الأمريكية، شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.