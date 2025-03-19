جيش الاحتلال يعلن اغتيال 6 شخصيات من حكومة غزة والمكتب السياسي لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، اغتيال 6 شخصيات من حكومة غزة والمكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وزعم عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات الجيش، بالتعاون مع الشاباك، هاجمت العشرات من أهداف وعناصر المقاومة الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تدمير القدرات العسكرية والحكومية لها، ومنع ما تمثله من تهديد لإسرائيل.

צה״ל ושב"כ תקפו ביממה האחרונה עשרות מטרות טרור ומחבלים מארגון הטרור ברחבי רצועת עזה. זאת במטרה לפגוע ביכולות הצבאיות והשלטוניות של ארגוני הטרור ולהסרת איום על מדינת ישראל ואזרחיה.



בתקיפות אלו, צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל יאסר מחמד חרב מוסא, מחזיק תיק הביטחון בלשכה המדינית וראש… pic.twitter.com/Xs51PwntEo — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 19, 2025

وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» استشهاد 6 من قادتها ومسئوليها بغارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان أن بين الشهداء 2 من أعضاء المكتب السياسي، ورئيس متابعة العمل الحكومي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي التابع للحركة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.