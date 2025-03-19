المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن دخول القطاع أولى مراحل المجاعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن أولى مراحل المجاعة دخلت القطاع رسميًا، بعد أن فقد قرابة مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل.

ونقل موقع «فلسطين الآن»، عن مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، قوله إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق جميع المعابر المؤدية من وإلى القطاع.

ونوه أن الأمر أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية إلى مستويات تنذر بالخطر الشديد، قائلًا إن «توقف التكيات الخيرية وانقطاع المساعدات الإنسانية، إلى جانب خلو الأسواق من المواد الغذائية الأساسية نتيجة إغلاق المعابر، أدى إلى حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة».

وأشار إلى أن إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود تسببا في توقف عشرات المخابز، ما أدى إلى انخفاض كميات الخبز المتوفرة لأبناء القطاع، وفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون شبح الجوع.

ولفت إلى أن توقف عشرات آبار المياه أدى إلى تفاقم أزمة مياه الشرب، حيث بات الأهالي يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب عدم توفر المياه الصالحة للاستهلاك البشري.

وتابع أن أكثر من 2 مليون إنسان باتوا يعتمدون على الحطب بدلًا من غاز الطهي، بسبب منعه من الدخول إلى قطاع غزة، مما يضاعف معاناة الأسر الفلسطينية في حياتها اليومية.

وأوضح أن توقف إمدادات الوقود أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع النقل والمواصلات، ما أعاق تنقل المواطنين، وعرقل وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

وحذر من أن الأيام القادمة ستكون كارثية وخطيرة للغاية إذا لم يتوقف عدوان الاحتلال، ولم يتم فتح المعابر فورًا، حيث يهدد شبح المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، وقد تنهار الحياة بشكل كامل في قطاع غزة.

وحمّل الثوابتة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية المباشرة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهل غزة، مشددًا على أن هذه الجرائم تتطلب محاسبة دولية عاجلة لكل المسئولين عنها.

وطالب الدول العربية والإسلامية بتطبيق القرارات العربية المتعلقة بكسر الحصار، والضغط لفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، مؤكدًا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتفادي كارثة إنسانية محققة تهدد حياة الملايين.