الحوثيون يعلنون إصابة 9 أشخاص جراء قصف أمريكي استهدف حي سكني بصنعاء 

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دوليا)، اليوم الأربعاء، إصابة 7 نساء وطفلين إثر قصف للطيران الأمريكي، استهدف مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، "أصيبت سبع نساء وطفلان إثر العدوان الأمريكي على حي سكني بمديرية الثورة".

وأدان الأصبحي ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي السافر على اليمن والذي استهدف أعيانا مدنية".

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن الطيران الأمريكي استهدف بعدة غارات صالة مناسبات قيد الإنشاء في مديرية الثورة، شمالي صنعاء.

وحمل الأصبحي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية "المسؤولية السياسية والأخلاقية تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأمريكي والتى تستهدف الاعيان المدنية والمدنيين".

وكثف الطيران الأمريكي غاراته الجوية على مناطق الحوثيين، مستهدفا مواقع عدة في محافظات صعدة والبيضاء وصنعاء.