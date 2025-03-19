المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب جريمة مروعة باستهداف الطواقم الأممية في القطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال استهدف اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة، في اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

ونوه في بيان عبر صفحته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «الجريمة الجديدة المروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية».

وأدان بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج الذي يعكس إصرار الاحتلال على ضرب العمل الإنساني وعرقلة الجهود الإغاثية في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن «هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية؛ لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر».

وحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأعرب عن إدانته للصمت الدولي على الجرائم المتواصلة بحق الطواقم الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل يعد مشاركة في الجريمة وتشجيعًا للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

ولفت إلى أن «الاحتلال يستهدف العمل الإنساني، حيث يواصل بشكل ممنهج عرقلة دخول المساعدات وقصف مقرات ومخازن الإغاثة في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء قطاع غزة».

وطالب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.

وشدد على أن «استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل تحديًا للمجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب».

وطالب بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، داعيًا المؤسسات الحقوقية كافة إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتصاعدة.