إحصائية يمنية رسمية: أكثر من 50 ألف إصابة بالملاريا في تعز خلال عام

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، رصد أكثر من 50 ألف إصابة بالملاريا في تعز خلال 2024 بزيادة قرابة 26% مقارنة بالعام السابق في هذه المحافظة الأكثر سكانا في البلاد.

وأفادت إحصائية صادرة عن مكتب وزارة الصحة في تعز، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منها، بأنه تم رصد 50 ألفا و588 حالة إصابة بمرض الملاريا في المحافظة خلال العام 2024.

وأضافت الإحصائية أن"هذا الرقم يشير إلى زيادة بلغت 26% مقارنة بعدد الحالات في عام 2023، حيث بلغت إصابات 39 ألفاً و866 حالة".

ويعاني القطاع الصحي في تعز خصوصا واليمن بشكل عام تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.

كما يواجه هذا القطاع نقصا حادا في التمويل ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية، وفق تقارير أممية.