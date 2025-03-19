غارات أمريكية تستهدف عدة مناطق في صعدة وحجة باليمن

أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن بأن غارات أمريكية استهدفت عدة مناطق في صعدة وحجة، وذلك بعد يومين من ضربات جوية مكثفة استهدفت الحديدة وصنعاء ومحافظات أخرى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر محلية في صعدة بأن الضربات استهدفت منطقة طخية في مديرية مجز والعصايد في مديرية الصفراء، بينما استُهدفت منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وذكرت المسيرة أن هذا التصعيد يأتي بعد غارات أمريكية على صنعاء أمس الثلاثاء، حيث استهدفت غارة منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش، كما استهدفت غارة منطقة مفتوحة قرب شارع الستين الغربي بمديرية الثورة.